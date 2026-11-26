Тест: Отличите кадр из новогоднего фильма от обычной зимней сцены. Слабо набрать 8/8?
Снег, мороз, сугробы и герои в тёплых шубах ещё не означают, что на экране собираются встречать Новый год. Life.ru смешал кадры из праздничных фильмов и картин, в которых действие просто происходит зимой. Сможете отличить одни от других?
Обложка © Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Рустам Ибрагимбеков, Роспо Палленберг. Кадр из фильма «Зигзаг удачи», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский.
А что, если убрать из любимых новогодних фильмов наряженные ёлки, гирлянды и Дедов Морозов? Узнать их станет куда сложнее! Перед вами десять заснеженных кадров из советского и российского кино. Ваша задача не столько вспомнить название картины, сколько определить, связан ли её сюжет с новогодними праздниками. За каждый правильный ответ начисляется один балл.
А какой фильм у вас ассоциируется с Новым годом? Если вы готовы к новым испытаниям, попробуйте отличить реальные сцены от выдуманных в «Самой обаятельной и привлекательной», узнать героинь Натальи Крачковской по репликам или вспомнить имена сыновей из советских фильмов.