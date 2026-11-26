А что, если убрать из любимых новогодних фильмов наряженные ёлки, гирлянды и Дедов Морозов? Узнать их станет куда сложнее! Перед вами десять заснеженных кадров из советского и российского кино. Ваша задача не столько вспомнить название картины, сколько определить, связан ли её сюжет с новогодними праздниками. За каждый правильный ответ начисляется один балл.