Крылатые фразы из советских фильмов давно зажили собственной жизнью, а истории создания любимых картин, таких как «Полосатый рейс», до сих пор удивляют зрителей. Мы произносим знакомые реплики с интонациями любимых актёров, вставляем их в разговоры и даже готовы поспорить, что помним каждое слово. Вот только с годами в цитатах то исчезает обращение, то появляется лишнее слово, а иногда и вовсе смешиваются две совершенно разные фразы. Сможете набрать 8 из 8 и доказать, что память вас не обманывает?