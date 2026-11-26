Индейка в духовке, тыквенный пирог на столе, а рядом вся семья. Казалось бы, что может пойти не так? Но сценаристы американских фильмов и сериалов давно превратили День благодарения в повод для самых нелепых ситуаций, неожиданных признаний и выяснения отношений. Вспомните семь праздничных застолий, после которых герои наверняка ещё долго не хотели собираться за одним столом.