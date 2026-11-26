Тест: Узнаете 8 фильмов и сериалов США по самым провальным ужинам в День благодарения?
26 ноября в США отмечают День благодарения, но в американском кино семейные застолья редко обходятся без скандалов. Life.ru собрал семь случаев, когда праздничный ужин пошёл не по плану. Сможете угадать фильмы и сериалы по этим сценам?
Обложка © Кадр из сериала «Друзья», режиссёр Кевин С. Брайт, сценарист Грегори С. Малинс.
Индейка в духовке, тыквенный пирог на столе, а рядом вся семья. Казалось бы, что может пойти не так? Но сценаристы американских фильмов и сериалов давно превратили День благодарения в повод для самых нелепых ситуаций, неожиданных признаний и выяснения отношений. Вспомните семь праздничных застолий, после которых герои наверняка ещё долго не хотели собираться за одним столом.
Ну что, сколько праздничных ужинов вам удалось узнать и за столом каких героев вы точно не хотели бы оказаться? Если готовы и дальше проверять свою кинематографическую память, попробуйте пройти тест по фильму «Самая обаятельная и привлекательная», вспомнить героинь Натальи Крачковской по одной реплике или назвать хозяев восьми собак из советских фильмов.