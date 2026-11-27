Тест: Помните русские романсы? Попробуйте узнать все 8 по одной строке
Иногда хватает одной строки, чтобы в голове зазвучала мелодия. А вот вспомнить, как называется романс, с первой попытки бывает сложнее. В 225-летие Александра Варламова Life.ru собрал восемь строк из русских романсов. Сможете узнать каждое произведение и набрать 8 из 8?
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27 ноября исполняется 225 лет со дня рождения Александра Варламова. Он писал музыку на стихи Фета и Лермонтова, а его «Красный сарафан» по интонации напоминает народную песню. В нашем тесте произведения Варламова соседствуют с романсами Глинки, Чайковского и других композиторов. Если название сразу не вспоминается, попробуйте мысленно пропеть строку.
А на какой строке память попыталась вас обмануть? Если вы готовы к новой проверке, попробуйте отличить реальные события «Самой обаятельной и привлекательной» от выдуманных, вспомнить героинь Натальи Крачковской по одной реплике и назвать хозяев восьми собак из советских фильмов.