Тест: Помните русские романсы? Попробуйте узнать все 8 по одной строке

Иногда хватает одной строки, чтобы в голове зазвучала мелодия. А вот вспомнить, как называется романс, с первой попытки бывает сложнее. В 225-летие Александра Варламова Life.ru собрал восемь строк из русских романсов. Сможете узнать каждое произведение и набрать 8 из 8?