Тест: Блок или Маяковский? Слабо назвать 8 авторов-классиков этих стихотворений без подсказки?
Строки про золотую листву и хрустальный осенний день многие помнят со школы. А сможете сказать, кто их написал? Life.ru собрал восемь отрывков из известных стихотворений. Слабо набрать все восемь баллов?
Обложка © Wikipedia. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (Open AI)
Иногда хватает первой строки, чтобы в голове сама собой зазвучала следующая. А попросите назвать автора, и тут же захочется заглянуть в учебник. Осенний пейзаж легко приписать другому поэту, а в стихах о расставании иногда запоминается одна короткая реплика. В тесте есть и первые строки, и отрывки из середины стихотворений. Прочитайте каждый из них и решите, чьим именем его подписать.
А на каких строках вы дольше всего сомневались, даже если знали их наизусть? Если готовы к новой проверке памяти, попробуйте восстановить восемь цитат из советского кино без единой ошибки, вспомнить поступки героинь Нонны Мордюковой и отличить реальные события «Самой обаятельной и привлекательной» от выдуманных.