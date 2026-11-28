Иногда хватает первой строки, чтобы в голове сама собой зазвучала следующая. А попросите назвать автора, и тут же захочется заглянуть в учебник. Осенний пейзаж легко приписать другому поэту, а в стихах о расставании иногда запоминается одна короткая реплика. В тесте есть и первые строки, и отрывки из середины стихотворений. Прочитайте каждый из них и решите, чьим именем его подписать.