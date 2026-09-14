Буква Е — не всегда химия: Россиянам рассказали, как правильно читать состав продуктов

Длинный список ингредиентов на упаковке сам по себе не означает, что продукт некачественный или переполнен добавками. Причиной может быть сложная рецептура, рассказали директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова и ведущий менеджер по качеству службы доставки Егор Лунев.

Например, производитель готового блюда обязан раскрывать состав входящих в него соусов, начинок, глазури и других сложных компонентов. Поэтому несколько строк на этикетке иногда говорят не об избытке «химии», а о подробной маркировке. Для некоторых составных ингредиентов долей не более 2% действуют исключения, предусмотренные техрегламентом ЕАЭС.

Один из главных ориентиров — порядок компонентов. Как правило, они перечисляются по убыванию массовой доли, поэтому именно первые позиции помогают понять, из чего продукт состоит преимущественно. Кроме состава стоит проверить пищевую ценность, срок годности и условия хранения.

Пугаться одной только буквы «Е» эксперты также не советуют. Такие индексы обозначают пищевые добавки с разными функциями — от регулирования кислотности до сохранения консистенции. За непривычным названием могут скрываться хорошо знакомые вещества: например, аскорбиновая или лимонная кислота, пектин и агар.

При этом громкие надписи на лицевой стороне упаковки вроде «ЭКО» или «натуральный» не заменяют изучение реального состава. Поводом присмотреться внимательнее могут стать компоненты, которые нехарактерны для выбранного продукта или назначение которых покупателю непонятно, отмечается в материале «Вечерней Москвы».

Ранее Life.ru рассказывал, что молодёжь стала внимательнее относиться к составу блюд, качеству продуктов и влиянию еды на самочувствие. Ресторатор объяснила, что зумеры всё чаще выбирают домашнюю и традиционную кухню вместо повседневного фастфуда, а интерес к «понятной еде» становится частью более осознанного отношения к питанию.