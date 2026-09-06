Бургеры вышли из моды? Ресторатор объяснила, почему зумеры массово переходят на борщ

Молодое поколение всё чаще пересматривает отношение к еде: вместо привычного фастфуда гости ресторанов начинают выбирать блюда, которые напоминают домашнюю кухню. Ресторатор, основатель сети семейных ресторанов «Ботаника» Евгения Штутман рассказала в беседе с Life.ru, что за этим стоит не просто смена вкусов, а более глубокий переход к осознанному питанию.

Я бы не сказала, что молодёжь буквально «бежит от бургеров», но отношение к еде действительно меняется. Эра, когда фастфуд воспринимался как универсальный вариант на каждый день, постепенно уходит. Молодые гости стали гораздо внимательнее смотреть на состав блюд, качество продуктов и на то, как питание влияет на их самочувствие. Евгения Штутман Ресторатор, основатель сети семейных ресторанов «Ботаника»

При этом, по словам ресторатора, у молодёжи возвращается интерес к понятной и знакомой еде, в том числе к русской кухне.

«Борщ — очень показательный пример. Это блюдо, которое ассоциируется с домом и семейным столом, но сегодня оно совершенно органично чувствует себя и в ресторанном меню. Молодому поколению снова интересны традиционные вкусы, особенно если они приготовлены из качественных продуктов и поданы современно», — рассказала Штутман.

Штутман добавила, что вместе с изменением пищевых привычек меняется и культура потребления в целом. В её сети, по словам ресторатора, заметно снизилась доля алкоголя в заказах: если раньше она доходила примерно до 30%, то сейчас даже летом составляет около 12%.

«Для нас это очень заметное изменение. Гости чаще выбирают полезную еду, безалкогольные напитки и в целом более внимательно относятся к тому, что заказывают», — отметила Штутман.

По мнению специалиста, интерес к домашней еде во многом формируется внутри семьи. Молодые люди перенимают привычки родителей, а затем создают собственное отношение к питанию.

«Поэтому возвращение борща, домашних блюд и русской кухни я бы не называла просто очередной ресторанной модой. За этим стоит более глубокое изменение: молодое поколение начинает ценить понятную еду, качественные продукты и осознанное отношение к своему здоровью. И для ресторанной индустрии это очень важный сигнал», — заключила Штутман.

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