Бумага против цифры: Почему читатели не спешат прощаться с печатными книгами

Печатные книги сохраняют свою аудиторию, несмотря на развитие электронных и аудиоформатов. Главная причина — привычка читателей, возможность иметь издание в домашней библиотеке и особенности оформления, рассказал RuNews24.ru писатель и редактор Михаил Парфёнов.

По словам автора, особенно востребованы бумажные издания, где важна визуальная составляющая. Артбуки и книги с большим количеством иллюстраций невозможно в полной мере передать в цифровом формате.

«А ещё издаются книги, в которых важно в том числе визуальное оформление – к примеру, артбуки из цикла «Миры Говарда Филлипса Лавкрафта» пользуются куда большим успехом именно в печатном виде, нежели в виде цифровой копии, потому что там: глянцевая бумага, шикарный визуал, огромное количество иллюстраций. В электронном виде такое полноценно не передашь», — пояснил он.

При этом общий выпуск печатной продукции сокращается. Эксперт связывает это прежде всего с подорожанием книг и ростом расходов издателей, а не с массовым переходом читателей на электронные версии.

Часть аудитории действительно выбирает более доступные способы чтения, однако у печатных и аудиокниг во многом разные поклонники. Одним удобнее слушать произведения, другим важен сам бумажный экземпляр.

По мнению Парфёнова, печатная книга сохранится, но рассчитывать на заметный рост продаж и тиражей в ближайшее время не стоит. Более доступные издания в мягкой обложке или на дешёвой бумаге могут пользоваться большим спросом, однако ситуацию на всём рынке это существенно не изменит.

Ранее Life.ru писал о снижении популярности бумажных книг на фоне роста продаж электронных и аудиоформатов. По итогам 2025 года продажи электронных и аудиокниг у одного из крупнейших российских издательств выросли на 45%, тогда как число проданных бумажных экземпляров сократилось на 1%.