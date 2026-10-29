Бумаги больше не будет: В Госдуме создадут ИИ-агента для работы с законами

Новый комитет Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту полностью откажется от бумажных документов и планирует использовать ИИ-агента для анализа законодательных инициатив. Об этом в беседе с Life.ru рассказал председатель комитета Александр Сидякин.

Александр Сидякин о внедрении ИИ для работы с законопроектами. Видео © Life.ru

«Это будет ИИ-агент, который будет работать со всеми законодательными инициативами, которые появляются не обязательно в Системе обеспечения законодательной деятельности», — объяснил парламентарий.

По словам Сидякина, сейчас депутаты могут ежедневно проверять законодательные инициативы в электронной системе как вручную, так и с помощью автоматизированных инструментов. Однако новый ИИ-помощник позволит собирать и анализировать информацию из более широкого круга источников.

В частности, агент должен объединять предложения экспертного сообщества, инициативы правительства и законодательные наработки регионов. Это позволит комитету отслеживать изменения в сфере цифрового регулирования и учитывать идеи, которые появляются за пределами Госдумы.

Сидякин отметил, что субъекты Федерации всё активнее включаются в работу над вопросами искусственного интеллекта. В качестве примера он привёл Татарстан, где уже переименовали профильный комитет, и Башкортостан, где рассматривают возможность проведения тематического совета.

При этом появление ИИ-агента станет не единственным изменением в работе нового думского комитета. Депутаты также договорились полностью перейти на электронный документооборот и отказаться от использования бумажных носителей.

«Мы вообще приняли для себя решение и с коллегами обсудили, все договорились, что у нас не будет больше бумажных носителей в нашем комитете. Мы всё-таки должны быть современными и будем использовать только всё цифровое», — заключил Сидякин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин рассказал Life.ru, какую работу депутаты готовы доверить нейросетям. По его словам, искусственный интеллект может помогать парламентариям готовить документы и анализировать информацию, но принимать законы вместо людей не будет.