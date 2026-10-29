Паспорт — при оформлении, пароль — никогда: В Госдуме объяснили, какие данные вы не обязаны раскрывать работодателю

Просьба рекрутера прислать паспорт и СНИЛС вместе с откликом на вакансию не означает, что соискатель обязан это делать. Документы для оформления трудового договора понадобятся позже, а пароли от банковских приложений и коды из СМС работодателю не нужны вообще. Об этом рассказал в беседе с Life.ru председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

По словам парламентария, на этапе собеседований достаточно сведений об опыте, образовании, квалификации и профессиональных навыках. Если должность требует специальной подготовки, её могут попросить подтвердить — например, дипломом. Однако заранее отправлять весь комплект документов для трудоустройства не нужно.

Паспорт, документ о регистрации в системе индивидуального учёта со СНИЛС, трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности предъявляют при заключении трудового договора. Военнообязанным и призывникам также понадобятся документы воинского учёта. Перечень установлен статьёй 65 Трудового кодекса, а дополнительные требования допустимы только в предусмотренных законодательством случаях.

Тем, кто перешёл на электронную трудовую книжку, вместо бумажного документа нужны сведения о трудовой деятельности. Их можно предоставить, в частности, по форме СТД-СФР.

Чернышов напомнил и о законе «О персональных данных»: объём собираемых сведений должен соответствовать цели обработки и не быть избыточным. Поэтому желание работодателя узнать о кандидате как можно больше само по себе не служит основанием для сбора любых данных.

Необязательны и рекомендательные письма: их могут попросить при отборе, но в общий перечень документов для заключения трудового договора они не входят. Без специального законного основания соискатель также не должен раскрывать сведения о кредитах, банковских вкладах, недвижимости и другом имуществе.

Свидетельства о браке и рождении детей, справка о составе семьи тоже не входят в общий обязательный комплект для приёма на работу. Как пояснил депутат, такие документы могут понадобиться для оформления гарантий, льгот или налоговых вычетов. Само по себе семейное положение не должно определять решение о найме.

Отдельно Чернышов призвал различать реквизиты счёта для перечисления зарплаты и данные, которые открывают доступ к деньгам и личным аккаунтам.

«Но при этом важно помнить, что код с обратной стороны карты, пароль от интернет-банка, коды из СМС или доступ к Госуслугам не нужны ни при отборе кандидата, ни при его оформлении на работу», — подчеркнул парламентарий.

Тот же подход депутат советует применять при общении с кадровыми агентствами. Если ещё до собеседования посредник запрашивает сканы паспорта, СНИЛС, селфи с документом или большой комплект персональных данных, сначала стоит выяснить, зачем они нужны, кто и для какой цели будет их обрабатывать.

«Не нужно отправлять все запрошенные документы автоматически только потому, что попросил рекрутер или для этого нашлась графа в анкете», — заключил Чернышов.