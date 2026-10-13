Нейросеть — помощник, а не депутат: В Госдуме озвучили задачи нового комитета по ИИ

Искусственный интеллект может помогать депутатам готовить документы и анализировать информацию, но принимать законы вместо людей не будет. Такой подход обозначил первый заместитель председателя нового комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин в комментарии для Life.ru.

Парламентарий рассказал, что регулярно использует алгоритмы в личной практике: нейросети помогают быстрее агрегировать большие массивы данных, структурировать информацию и формировать рабочие справки. Вместе с тем депутат подчеркнул, что в сфере законодательства ключевую роль играет глубокая проверка фактов и оценка долгосрочных правовых последствий, поэтому машина может выступать исключительно в качестве прикладного ассистента.

Новообразованный думский комитет сфокусируется на законодательном обеспечении технологического суверенитета страны. Законодатели займутся сокращением дистанции между научными исследованиями и их внедрением в промышленность, медицину, сельское хозяйство, логистику и госуправление.

Наша задача — создавать правовые условия, при которых российские разработки смогут быстрее проходить путь от научных исследований до практического применения в экономике. Речь идёт не только об искусственном интеллекте как таковом. В повестке комитета — развитие вычислительной инфраструктуры, работа с данными, внедрение беспилотных и роботизированных систем, в том числе на транспорте, поддержка высокотехнологичных производств и отечественных цифровых платформ. Антон Немкин депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Значительное внимание планируется уделить регулированию экспериментальных правовых режимов, позволяющих тестировать новые бизнес-модели без избыточной бюрократии, и выстраиванию международного технологического диалога.

Отдельным приоритетом работы станет обеспечение доступности новых цифровых сервисов для всех категорий граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Для нас принципиально важно найти баланс: с одной стороны, не сдерживать развитие перспективных технологий избыточными ограничениями, с другой — обеспечить их безопасное и ответственное применение. Именно на решение этих задач будет направлена работа нового комитета», — резюмировал собеседник Life.ru.

Создание отдельного комитета по искусственному интеллекту стало одним из изменений в структуре Госдумы девятого созыва. Как сообщал Life.ru 24 сентября, с предложением выделить цифровое развитие и ИИ в самостоятельное парламентское направление выступил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.