В Госдуме предложили создать отдельные комитеты по ИИ и уголовному праву

В Государственной думе девятого созыва предложили создать два новых комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет — по цифровому развитию и искусственному интеллекту», — сказал он на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

Второй новый комитет планируется сосредоточить на уголовном и административном законодательстве.

Ранее Дмитрий Медведев на заседании руководящих органов «Единой России» заявил, что в Госдуме девятого созыва планируется создать 35 комитетов. По его словам, партия предложит кандидатов на посты председателей 20 из них. Также планируется внести кандидатуры заместителей председателя Госдумы.