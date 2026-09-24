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Опубликовано 24 сентября, 13:56

В Госдуме предложили создать отдельные комитеты по ИИ и уголовному праву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Государственной думе девятого созыва предложили создать два новых комитета — по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также по уголовному и административному законодательству. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Предлагается создать в структуре Госдумы новый комитет — по цифровому развитию и искусственному интеллекту», — сказал он на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

Второй новый комитет планируется сосредоточить на уголовном и административном законодательстве.

ИИ, дроны и маркетплейсы под одной крышей: В Госдуме создадут новый комитет
ИИ, дроны и маркетплейсы под одной крышей: В Госдуме создадут новый комитет

Ранее Дмитрий Медведев на заседании руководящих органов «Единой России» заявил, что в Госдуме девятого созыва планируется создать 35 комитетов. По его словам, партия предложит кандидатов на посты председателей 20 из них. Также планируется внести кандидатуры заместителей председателя Госдумы.

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Анастасия Никонорова
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