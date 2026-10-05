«Бургер Кинг» закрыл два ресторана во Владивостоке после видео с презервативом

«Бургер Кинг» приостановил работу двух ресторанов во Владивостоке, которые обслуживал один франчайзи. Решение последовало после появления видео, которое, предположительно, сняли на кухне заведения. Компания заявила о намерении прекратить сотрудничество с партнёром и привлечь его к ответственности.

«Бургер Кинг» ознакомился с видео, снятым на кухне ресторана сети на ул. Семёновской во Владивостоке. То, что происходит на записи, неприемлемо и напрямую противоречит стандартам безопасности, гигиены и качества, обязательным для всех ресторанов сети. Компания приносит извинения гостям», — говорится в официальном заявлении компании.

После появления ролика сеть прекратила поставки продукции в оба заведения франчайзи. Речь идёт о ресторане на Семёновской, 12 в ТЦ «Родина» и точке на Светланской, 56. Кроме того, «Бургер Кинг» отключил лицензиата от корпоративных систем. Партнёр больше не проводит продажи под брендом сети.

Компания также начала юридические процедуры, чтобы привлечь партнёра к ответственности и окончательно прекратить его работу под брендом «Бургер Кинг». Возобновлять сотрудничество с ним сеть не планирует.

В компании напомнили, что все франчайзи должны соблюдать единые требования сети и обеспечивать безопасность посетителей. По оценке «Бургер Кинга», в этой ситуации партнёр нарушил установленные стандарты, поэтому компания приняла необходимые меры.

На видео, о котором говорится в заявлении сети, предположительно запечатлены сотрудники ресторана на Семёновской. На кадрах они играют в футбол на кухне, бросают презерватив в еду и пачкают пол неизвестным чёрным веществом.

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