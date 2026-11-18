Народный артист России Николай Бурляев представил роман «Близнецы», над которым работал 47 лет. В основу книги легла повесть, написанная ещё в 33 года, когда будущий автор мечтал не об актёрской карьере, а о литературе и режиссуре. Об истории создания произведения Бурляев рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Первую рукопись начинающий писатель показал Юрию Нагибину. Тот позвонил ему и признался, что не встречал ничего подобного ни в русской, ни в зарубежной литературе. Однако столь восторженная оценка не убедила Бурляева в собственном таланте.

«Я ни слову не поверил. Положил эту повесть в стол», — признался артист.

Спустя много лет Бурляев вернулся к рукописи, переработал её с учётом своего изменившегося мировоззрения и издал. По его словам, первоначальная версия создавалась в период, когда он ещё не был настолько воцерковлённым человеком. А в последние два месяца писатель почувствовал необходимость продолжить историю и превратил повесть в полноценный роман.

В центре произведения — судьбы двух братьев-близнецов, одинаково одарённых, но выбравших противоположные жизненные пути. Через их характеры Бурляев попытался показать вечное противостояние добра и зла в человеческой душе, о котором писал Фёдор Достоевский. Один из героев постепенно приходит к Богу, тогда как другой погружается в грехи и духовную деградацию.

«Один брат идет к Создателю, а другой идет в преисподнюю», — объяснил замысел автор.

События романа охватывают период с 1940 года до современности. В повествовании нашли отражение исторические потрясения, включая специальную военную операцию. Из-за идеологических разногласий пути братьев расходятся: один из них покидает Россию и перебирается в Великобританию. Это позволило писателю показать не только российскую действительность, но и жизнь европейского общества с его противоречиями и проблемами.

Прозаик, искусствовед и член Союза писателей России Елена Крюкова назвала «Близнецов» романом-исповедью. По её мнению, оба героя проходят собственный путь духовного осмысления, а Бурляев сумел передать противоположные человеческие характеры с особой выразительностью, простотой и трагизмом. Главным мотивом произведения она считает поиск пути к Богу.

Ранее Life.ru рассказывал о творческом пути Николая Бурляева к его 80-летнему юбилею. Артист начал карьеру с главной роли в фильме Андрея Тарковского «Иваново детство», позднее снялся в «Андрее Рублёве» и «Военно-полевом романе», а также выступил режиссёром картины «Лермонтов». В 2026 году Бурляев получил Патриаршую литературную премию имени равноапостольных Кирилла и Мефодия за вклад в русскую литературу и духовные ценности.