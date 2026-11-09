Правительство России решило списать почти 12,5 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам семи регионам. В список вошли Бурятия, Забайкальский край, Кировская, Новгородская, Пензенская и Псковская области, а также Чукотский автономный округ. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами.

Решение приняли по инициативе президента Владимира Путина, которая предусматривает списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам. По словам Мишустина, с начала 2026 года объём списаний достиг 300 млрд рублей.

Снижение долговой нагрузки позволит регионам направить средства на проекты развития. Мишустин привёл в пример строительство школы и межвузовского кампуса, предусмотренное мастер-планами городов Дальнего Востока и Арктики. Часть средств, по его словам, направят на помощь участникам спецоперации и их семьям.

В августе российский лидер Владимир Путин сообщил о решении перенести сроки погашения региональных бюджетных кредитов за пределы 2030 года. Президент назвал перенос дополнительной мерой поддержки региональных бюджетов.