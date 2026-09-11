Бутылка стала последней каплей: Тренер «Фенербахче» подал в отставку после исторического успеха

Главный тренер «Фенербахче» Исмаил Картал подал в отставку сразу после ничьей с «Ромой» в Лиге чемпионов. Причиной стало поведение болельщиков — в него бросили бутылку.

«Я подаю в отставку, пока ещё есть возможность. При условии, что я больше никогда не вернусь. Желаю всем доброго вечера», — сказал тренер турецкого клуба на пресс-конференции.

Президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым назвал выход команды в Лигу чемпионов большим успехом и раскритиковал тех, кто вместо поддержки нападает на главного тренера. По его словам, наставник впервые за 18 лет вывел клуб в основной этап главного еврокубка, однако вместо аплодисментов столкнулся с травлей. Публикации и комментарии в СМИ Йылдырым назвал предательством по отношению к клубу. Он подчеркнул, что критики со временем уйдут, а «Фенербахче» останется: дети продолжают болеть за команду и приходить на стадион. По мнению президента клуба, негативная реакция фактически омрачила исторический успех команды.

«Пока я не уйду, Исмаил Картал отсюда не уйдёт», — приводит слова Йылдырыма beINsports.com.tr.

Во 2-м туре общего этапа «Фенербахче» встретится с «Астон Виллой» 14 октября, а «Рома» в тот же день проведёт матч с мадридским «Реалом».

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