Экс-тренера сборной Швейцарии забанили на 4 года за фальшивую справку о вакцинации от ковида

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала на четыре года бывшего главного тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера за использование поддельного сертификата о вакцинации от CoViD-19. Об этом сообщает SRF Sport со ссылкой на IIHF.

Для участия в Олимпийских играх 2022 года Фишер использовал фальшивый документ. На том турнире Швейцария уступила в четвертьфинале Финляндии со счётом 1:5.

В апреле этого года Фишера уволили с поста главного тренера национальной команды. 51-летний специалист возглавлял сборную с 2015 года: за это время Швейцария трижды становилась второй на чемпионатах мира (в 2018, 2024 и 2025 годах) и поднялась с 8-го на 2-е место в рейтинге IIHF.

Дисквалификация распространяется только на турниры сборных.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев пропустит четыре матча РПЛ и оштрафован на 400 тысяч рублей по решению КДК РФС из-за нецензурного жеста в сторону трибуны в гостевом матче с «Рубином» (1:1). Позже он объяснил желанием показать руководителю клуба уверенность в команде.