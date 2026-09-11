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Опубликовано 11 сентября, 11:42

Экс-тренера сборной Швейцарии забанили на 4 года за фальшивую справку о вакцинации от ковида

IIHF дисквалифицировала экс-тренера сборной Швейцарии Фишера на 4 года

Обложка © Wikipedia / Fabien Perissinotto

Обложка © Wikipedia / Fabien Perissinotto

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала на четыре года бывшего главного тренера сборной Швейцарии Патрика Фишера за использование поддельного сертификата о вакцинации от CoViD-19. Об этом сообщает SRF Sport со ссылкой на IIHF.

Для участия в Олимпийских играх 2022 года Фишер использовал фальшивый документ. На том турнире Швейцария уступила в четвертьфинале Финляндии со счётом 1:5.

В апреле этого года Фишера уволили с поста главного тренера национальной команды. 51-летний специалист возглавлял сборную с 2015 года: за это время Швейцария трижды становилась второй на чемпионатах мира (в 2018, 2024 и 2025 годах) и поднялась с 8-го на 2-е место в рейтинге IIHF.

Дисквалификация распространяется только на турниры сборных.

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Анастасия Никонорова
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