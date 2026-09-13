Бузова ждала зрителей, но сцену накрыло стихией: Концерт в Хабаровске сорвался из-за грозы

Выступление Ольги Бузовой в Хабаровске не состоялось из-за сильной непогоды. Концерт на площади Ленина пришлось отменить после того, как город накрыли ливень, град и гроза. Об этом артистка рассказала в сцсетях.

Концерт Ольги Бузовой в Хабаровске отменили из-за непогоды. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ buzova86

Перед началом шоу площадка была заполнена зрителями. Однако вместо выступления артиста людям пришлось искать укрытия от сильного дождя и молний. Сама Бузова была готова выйти на сцену несмотря на погодные условия. Но организаторы приняли решение отказаться от проведения мероприятия из соображений безопасности.

Кроме того, после непогоды возникли проблемы с оборудованием. Техника не выдержала сильного воздействия дождя, поэтому продолжить программу оказалось невозможно. Позже осадки прекратились, но концерт уже не удалось восстановить. Организаторы не стали рисковать зрителями и участниками шоу.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками радостной новостью в личной жизни — певица впервые стала тётей. У её сестры Анны родилась дочь Мария, которая появилась на свет 11 августа. Артистка показала кадры из роддома и рассказала о первых эмоциях после встречи с племянницей.