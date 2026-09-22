Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 сентября, 12:56

Bvlgari, декларации и тайные схемы: СМИ раскрыли детали дела Ирины Мудрой

Мудрая и Микитась обсуждали, как скрыть дорогие украшения от декларирования

Ирина Мудрая и Максим Микитась. Обложка © ТАСС / Zuma, Киевская городская рада

Ирина Мудрая и Максим Микитась. Обложка © ТАСС / Zuma, Киевская городская рада

Бывшая заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая обсуждала с экс-депутатом Верховной рады Максимом Микитасем способы скрыть дорогостоящие украшения от декларирования. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Речь идёт о фрагментах диалогов, которые украинский журналист Владимир Бойко опубликовал из материалов уголовного дела. Мудрая фигурирует в деле об отмывании денег.

Как утверждает «Страна.ua», в разговорах Мудрая и Микитась обсуждали, как можно объяснить наличие дорогих украшений. Среди вариантов назывались версии о подделках или временном пользовании чужими вещами. Также собеседники обсуждали возможность оформления фиктивной продажи имущества родственникам для создания видимости легального происхождения средств.

В опубликованных фрагментах разговора Мудрая упоминала украшение Bvlgari и говорила о необходимости отразить его в декларации. Также она говорила, что опасается негативной реакции общественности на покупку дорогих вещей во время военного конфликта.

Зеленский исключил Мудрую из группы по борьбе со взятками
Зеленский исключил Мудрую из группы по борьбе со взятками

Ранее Life.ru рассказывал об операции НАБУ «Форрест Гамп», в рамках которой расследуется схема по легализации 150 млн гривен. Именно в день начала операции Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя своего офиса.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar