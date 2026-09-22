Bvlgari, декларации и тайные схемы: СМИ раскрыли детали дела Ирины Мудрой

Бывшая заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая обсуждала с экс-депутатом Верховной рады Максимом Микитасем способы скрыть дорогостоящие украшения от декларирования. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Речь идёт о фрагментах диалогов, которые украинский журналист Владимир Бойко опубликовал из материалов уголовного дела. Мудрая фигурирует в деле об отмывании денег.

Как утверждает «Страна.ua», в разговорах Мудрая и Микитась обсуждали, как можно объяснить наличие дорогих украшений. Среди вариантов назывались версии о подделках или временном пользовании чужими вещами. Также собеседники обсуждали возможность оформления фиктивной продажи имущества родственникам для создания видимости легального происхождения средств.

В опубликованных фрагментах разговора Мудрая упоминала украшение Bvlgari и говорила о необходимости отразить его в декларации. Также она говорила, что опасается негативной реакции общественности на покупку дорогих вещей во время военного конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал об операции НАБУ «Форрест Гамп», в рамках которой расследуется схема по легализации 150 млн гривен. Именно в день начала операции Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя своего офиса.