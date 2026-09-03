Зеленский исключил Мудрую из группы по борьбе со взятками

Владимир Зеленский исключил бывшую заместительницу руководителя своего офиса Ирину Мудрую из рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных коммерческих операциях. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Мудрая также освобождена от обязанностей секретаря этой группы. Причина кадрового решения в документе не указана. Одновременно Зеленский обновил её состав, включив туда руководителя одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины Александра Абакумова.

Примечательно, что решение принято на фоне уголовного дела, фигуранткой которого стала сама Мудрая. НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура в августе заявили о раскрытии предполагаемой преступной организации с участием высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского. По версии следствия, её участники занимались рейдерством и легализацией средств преступного происхождения.

19 августа Зеленский уволил Мудрую с должности заместителя руководителя своего офиса. Причина увольнения в президентском указе также не называлась.Через несколько дней Высший антикоррупционный суд Украины избрал экс-чиновнице меру пресечения: 60 суток под стражей с возможностью внести залог в размере 20 млн гривен. В суде подчёркивали, что Мудрая имеет статус подозреваемой и её вина не установлена приговором.

Ранее Life.ru подробно рассказывал об операции НАБУ «Форрест Гамп», в рамках которой расследуется предполагаемая схема с легализацией 150 млн гривен. В день начала операции Зеленский и уволил Мудрую из своего офиса.