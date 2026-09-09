Бык вырвался из загона и насмерть затоптал женщину в ЛНР

Жительница села Великая Черниговка в ЛНР погибла после нападения домашнего быка. Об этом сообщил 360.ru источник в правоохранительных органах.

Женщина подошла к загону, где находились двое рогатых. В этот момент один из быков вырвался наружу и напал на хозяйку. Она получила множественные травмы головы и грудной клетки и скончалась на месте. Муж женщины услышал шум и попытался отогнать быка.

«Она сначала одна была. А отец, как услышал что там что-то происходит, побежал на место и начал её отбивать», — рассказал сын погибшей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Семья пока не решила, что делать с быком.

Подобные нападения происходят не только в России. В июне в китайском городе Чанша бык сбежал от мясника и ранил трёх человек. Животное выбежало на улицу, сбило двух пешеходов, а затем атаковало ещё одного прохожего. Полиции пришлось ликвидировать быка, чтобы предотвратить новые жертвы.