Был не на службе, но остался защитником: Росгвардеец спас продавщицу в Курске

Росгвардеец Артём Рыжков задержал мужчину, который устроил нападение на продавщицу в одном из цветочных магазинов Курска. О поступке военнослужащего рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, мужчина зашёл в магазин «Цветы», схватил секатор и начал угрожать сотруднице. После этого он продолжил преследование женщины уже на улице.

В этот момент рядом проезжал Рыжков. Он находился не при исполнении, однако вмешался в ситуацию, остановил нападавшего и вызвал правоохранителей. После прибытия наряда задержанного передали оперативникам для дальнейшего разбирательства. Хинштейн отметил, что обсудил ситуацию с руководством Росгвардии. По его словам, Артём Рыжков будет представлен к награде за свои действия.

«Настоящая ответственность, она либо есть, либо её нет. У Артёма — есть», — написал губернатор.

А ранее российские военнослужащие помогли 90-летней жительнице запорожского села, которая осталась без воды и необходимых продуктов. Этер оформили паспорт и пенсию, а в её доме даже провели небольшой ремонт.