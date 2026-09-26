Вечерняя прогулка закончилась дракой: В Выборге молодой человек напал на мужчину при его жене

В Выборге задержали 22-летнего молодого человека, который набросился на прохожего после просьбы прекратить громкую нецензурную брань. Пострадавшему пришлось обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии.

Конфликт произошёл вечером 23 сентября на проспекте Ленина неподалёку от Яблоневого сада. Супружеская пара прогуливалась по городу, когда обратила внимание на компанию молодых людей, громко ругавшихся матом. Мужчина попросил их вести себя приличнее.

Один из участников компании отреагировал на замечание агрессивно. Он набросился на 46-летнего прохожего и несколько раз ударил его по голове. Супруга пострадавшего немедленно позвонила в правоохранительные органы.

Прибывшие росгвардейцы задержали нападавшего непосредственно на месте происшествия. Выяснилось, что ранее он уже был судим за угон автомобилей и неоднократно привлекался к административной ответственности.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Избитый мужчина самостоятельно отправился в травмпункт, чтобы зафиксировать полученные повреждения.

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