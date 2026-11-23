Премьер-министр Японии Санаэ Такаити могла пропустить онлайн-саммит G7 из-за застолья с однопартийцами. Такую версию приводит японское издание Gendai Business со ссылкой на источники в политических кругах.

Встреча лидеров «Большой семёрки» состоялась 2 октября, однако глава японского правительства к ней не присоединилась. Официально её отсутствие объяснили трудностями с подготовкой оборудования для видеосвязи.

Как выяснили журналисты, незадолго до саммита Такаити присутствовала на ужине с представителями правящей партии. После этого возникли предположения, что премьер могла отказаться от участия во встрече из-за выпитого алкоголя.

«Возникли подозрения, что она, возможно, решила не идти, потому что была пьяна и поэтому отменила встречу в последнюю минуту», — говорится в публикации.

Однако японское правительство ранее отвергло эту версию. Девятого ноября генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара заявил, что Такаити не употребляла алкоголь во время встречи с однопартийцами.

В Gendai Business также рассказали о недовольстве представителей японских деловых кругов внешнеполитической активностью премьера. По словам собеседников издания, в дипломатических вопросах она ограничивается минимально необходимыми действиями.

Ранее Life.ru сообщал о переговорах Владимира Путина и Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Беседа продолжалась около получаса и была посвящена отношениям между Россией и Японией.