Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели получасовые переговоры на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились продолжить контакты на различных уровнях, сообщает телеканал Fuji TV.

Разговор состоялся после торжественного ужина для участников саммита. Такаити подняла вопрос о задержании в России журналиста японской газеты Hokkaido Shimbun, а также о передаче российских активов табачной компании Japan Tobacco (JT) под временное управление. Премьер изложила позицию Токио по обоим вопросам.

Это первая личная встреча Путина и Такаити. Последний раз руководители России и Японии проводили переговоры в сентябре 2019 года, когда японское правительство возглавлял Синдзо Абэ.

Отношения Москвы и Токио остаются напряжёнными на фоне антироссийских санкций Японии и территориального спора вокруг южных Курильских островов. Несмотря на разногласия, по итогам встречи лидеры подтвердили готовность поддерживать диалог.

Ранее Life.ru сообщал, что Кремль допускал встречу Путина и Такаити на полях саммита АТЭС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнял, что полноформатные переговоры не запланированы, однако возможность короткого разговора сохраняется.