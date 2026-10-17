Быстрее и выше: Украина спешно ищет ответ российским реактивным дронам, пишут СМИ

Украина оказалась застигнута врасплох появлением российских реактивных беспилотников и теперь пытается найти способы противодействия им. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Киеву не хватает средств защиты от нового поколения дронов с реактивными двигателями. Такие беспилотники способны лететь быстрее и выше, чем предыдущие модели, указывается в материале.

Ранее подобное мнение высказал сооснователь украинской компании, производящей беспилотники «Генерал Черешня». По словам Станислава Гришина, появление реактивных БПЛА застало Киев врасплох. При этом ЕС не может оказаться ВСУ достаточно помощи для противодействия новому оружию.