Производитель украинского «Генерала Черешни» пожаловался на реактивные «Герани»

Украинская компания по производству беспилотников «Генерал Черешня» столкнулась с проблемой противодействия российским реактивным дронам «Герань». Сооснователь фирмы Станислав Гришин признал, что появление таких беспилотников застало украинскую сторону врасплох. Он также указал на нехватку помощи со стороны Европы.

«Мы должны признать, что эти «реактивные» [Герани] застали нас врасплох», — заявил Гришин в интервью британской газете Guardian.

По словам предпринимателя, одна из главных проблем Украины связана с нехваткой небольших реактивных двигателей для беспилотников. Ни Украина, ни европейские страны пока не наладили их производство в объёмах, необходимых для решения этой задачи. Гришин считает, что Киеву потребуется от трёх до четырёх месяцев, чтобы организовать выпуск достаточного количества дронов-перехватчиков.

Ранее Life.ru сообщал о применении российской армией новой версии беспилотника «Герань». По данным издания, этот аппарат предназначен для поражения линий электропередачи и мостов. Минобороны России также сообщало об ударах по Северному и Южному мостам в Киеве. Life.ru разбирался, какие возможности есть у нового беспилотника и на какие объекты он способен наносить удары.