Победу России в специальной военной операции приближают российские военнослужащие, баллистические ракеты и беспилотники «Герань», а не заявления американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Белого дома о необходимости смены власти на Украине.

Зампред Совбеза отметил, что Трамп наконец открыто высказался о нежелании Владимира Зеленского завершать конфликт. При этом Медведев призвал не ожидать серьёзных последствий от заявления американского лидера.

«Трамп наконец резанул правду: кровавый клоун хочет только войны и должен быстрее исчезнуть. Последствия? Увы, думаю, никаких», — написал политик.

По мнению Медведева, Киев продолжит получать финансовую и военную помощь от европейских стран. При этом зампред Совбеза выразил сомнение, что нынешняя риторика Трампа означает устойчивое изменение политики Вашингтона в отношении Украины.

«Киевский ублюдок будет и дальше усиленно доить европейских дегенератов, высасывая огромные деньги и новое оружие. А Трамп? Он никогда не меняет позицию, мы-то хорошо знаем. Так что те, кто излишне обрадовался, — просто возьмите себя в руки. Только наши парни, баллистика и «Герани» приближают Победу», — добавил Медведев.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дональд Трамп призвал Украину сменить Владимира Зеленского на президента, способного заключить мирную сделку. Американский лидер заявил, что Киев уже неоднократно имел возможность договориться об урегулировании конфликта, однако так и не воспользовался ею.