Быстрее, выше, с оптическим наведением: Киев оценивает ущерб после удара «Герани-5 К5-К»

Российские военные применили для удара по Киеву новую модификацию реактивного беспилотника «Герань-5 К5-К», способную ориентироваться по изображению местности. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов, известный под позывным Флеш.

По его словам, украинские специалисты впервые зафиксировали этот тип вооружения примерно месяц назад. Теперь аппарат снова появился над столицей во время российских ударов.

«Россия снова атаковала нас новой модификацией «Герань-5» под названием «Герань-5 К5-К», — написал Бескрестнов в Telegram.

Главным отличием обновлённой версии стала оптическая система навигации. Она позволяет беспилотнику определять своё положение по изображениям поверхности земли, не полагаясь исключительно на спутниковые сигналы. Советник украинского президента также обратил внимание на улучшенные лётные характеристики аппарата. По его утверждению, новая «Герань» превосходит предыдущие модификации по дальности, скорости и высоте полёта.

Такие изменения, считает Бескрестнов, способны осложнить работу украинской противовоздушной обороны, в том числе мобильных групп, предназначенных для перехвата воздушных целей. Флэш также рассказал о применении Россией ещё одной новинки — относительно недорогой крылатой ракеты «Филин». Её, по его словам, впервые обнаружили также около месяца назад.

Ранее Life.ru сообщал о новых двигателях и оптической системе навигации российских «Гераней». По данным украинской военной разведки, модернизированные аппараты получили систему «Сусанин», которая сопоставляет изображение с камеры с сохранёнными в памяти снимками местности. Аналогичное оборудование обнаружили и на «Геранях-5» версии К5.