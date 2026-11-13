Российские банки должны обслуживать клиентов по принципу хорошего ресторана — быстро, качественно и дорого. Такое необычное сравнение привёл глава ВТБ Андрей Костин, выступая на конференции «Фокус на клиента». По словам банкира, в условиях жёсткой конкуренции финансовым организациям приходится постоянно повышать качество услуг и придумывать новые способы привлечения потребителей.

«Мы должны как хороший официант в хорошем ресторане обслужить клиента быстро, хорошо и дорого», — заявил Костин.

Руководитель ВТБ отметил, что российский банковский рынок отличается высокой конкуренцией. По его оценке, сегодня любой клиент может получить качественные услуги как минимум в шести крупнейших банках страны. Поэтому финансовым организациям недостаточно просто предлагать стандартные продукты — необходимо постоянно искать дополнительные преимущества.

Костин подчеркнул, что удовлетворённость клиентов напрямую влияет на успешность банка. Если человек не получает качественного обслуживания, удобных сервисов и положительных эмоций от взаимодействия с финансовой организацией, он может легко перейти к конкурентам.

Глава ВТБ также признал, что борьба за клиентов заставляет банки постоянно совершенствовать свои предложения. При этом он пошутил, что Центробанку следовало бы продолжить сокращение количества кредитных организаций, поскольку конкурировать на рынке становится всё сложнее.

Отдельное внимание Костин уделил человеческому фактору. По его словам, для успешной работы в финансовой сфере недостаточно разбираться в банковских продуктах, процентных ставках и технологиях. Не менее важно искренне интересоваться потребностями людей, понимать их проблемы и уметь выстраивать доверительные отношения.

«Нельзя быть хорошим преподавателем в школе, не любя детей. Нельзя быть хорошим врачом, если ты равнодушен к пациенту. И то же самое, мне кажется, что нельзя быть успешным банкиром, если у тебя нет особого отношения к человеку и понимания человечности. Тут все равно искусственный интеллект не справится», — подчеркнул он.

Ранее Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики. По его словам, для сдерживания роста цен необходимо ограничивать избыточное количество денег.