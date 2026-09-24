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Опубликовано 24 сентября, 09:23

Костин назвал инфляцию главным врагом российской экономики

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава ВТБ Андрей Костин назвал инфляцию главным вызовом для российской экономики. По его словам, для сдерживания роста цен необходимо ограничивать избыточное количество денег в экономике. Заявление он сделал 24 сентября на XXIII Международном банковском форуме в Санкт-Петербурге.

«У нас сегодня главный враг — это инфляция. Для того, чтобы инфляция не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике», — заявил Костин.

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Высокая инфляция остаётся одной из ключевых причин сохранения жёстких денежно-кредитных условий в России. 11 сентября Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых после десяти последовательных снижений, объяснив паузу усилением текущего ценового давления и ростом проинфляционных рисков.

По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2026 года составит 6–7%, а возвращение к целевому уровню около 4% ожидается в 2027 году. На 7 сентября годовой рост цен регулятор оценивал примерно в 6,3%.

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Сам Костин, выступая на банковском форуме, также говорил о других факторах, влияющих на инвестиционный климат: уровне процентных ставок, изменениях законодательства, внешних вызовах и опасениях бизнеса за сохранность собственности.

Ранее Life.ru сообщал, что Центробанк прогнозирует инфляцию в России на уровне 6–7% по итогам 2026 года.

Больше новостей о российской экономике — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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