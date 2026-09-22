Инфляционные ожидания россиян в сентябре составили 14,2%

Инфляционные ожидания россиян на ближайший год в сентябре поднялись до 14,2% после 13,7% в августе. Такие данные получил «инФОМ» в ходе опроса по заказу Банка России.

Оценка наблюдаемой инфляции также выросла — с 14,3 до 15,1%. Этот показатель отражает восприятие подорожания товаров и услуг гражданами, а не официальную статистику роста цен. Россияне без накоплений ожидают инфляцию на уровне 15,4% против 15% месяцем ранее. Среди респондентов со сбережениями прогноз увеличился сильнее — с 12 до 12,8%.

При этом долгосрочные ожидания заметно снизились. Предполагаемый рост цен через пять лет участники опроса оценили в 10,7% вместо августовских 12,4%. Исследование проводилось с 3 по 15 сентября. В нём участвовали не менее двух тысяч совершеннолетних жителей 100 населённых пунктов в 54 регионах России.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что инфляция в России по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что заметно ниже прошлогоднего уровня. Политик также оценил меры, принимаемые правительством и Центробанком для сдерживания роста цен.