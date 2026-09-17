Путин: Инфляция в России составила 6,2%, усилия Кабмина и ЦБ дают результаты

Инфляция в России по состоянию на 14 сентября составила 6,2%, что заметно ниже прошлогоднего уровня. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Начиная со второго квартала прошлого года, она постепенно снижается. По состоянию на 14 сентября инфляция составила 6,2%. Это заметно ниже прошлогоднего уровня», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что по итогам первого квартала 2025 года инфляция была двузначной и составляла 10,3%. Президент также оценил меры, принимаемые правительством и Центробанком для сдерживания роста цен.

«То есть усилия, которые предпринимаются и Центральным банком, и правительством Российской Федерации по этому направлению, явно дают результат», — пояснил Путин.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин назвал динамику российской экономики соответствующей ожиданиям. Об этом глава государства также говорил на совещании по экономическим вопросам 17 сентября. Перед встречей президент обсудил основные экономические темы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.