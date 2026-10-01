Украинские мужчины фактически лишены возможности свободно распоряжаться собственной жизнью из-за мобилизации и действующих ограничений. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании Постоянного совета организации.

«Все права украинских мужчин, например, сейчас сводятся к праву быть насильно мобилизованными и брошенными в бессмысленную »мясорубку« на фронте. И вам об этом прекрасно известно», — заявил он.

Он также указал на ограничения свободы передвижения, права голоса и возможности говорить на родном языке. Ответственность за происходящее Полянский возложил на Владимира Зеленского, который узурпировавшим власть в стране.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оценила масштабы коррупции в сфере мобилизации на Украине. По её словам, сумма взяток за возможность избежать отправки на фронт может составлять до $5 млрд ежегодно. Она также предположила, что столь крупные масштабы коррупции не могли бы существовать без покровительства на высоком уровне.