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Регион
Опубликовано 25 сентября, 22:18

Мендель назвала сумму взяток на Украине за избежание службы на передовой

Мендель оценила объём взяток в сфере мобилизации на Украине в $5 млрд

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что объём взяток в сфере мобилизации на Украине для избежания отправки на передовую может достигать $5 млрд в год. Такую оценку она озвучила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на YouTube.

По словам Мендель, речь идёт о коррупционных схемах, связанных с попытками мужчин избежать службы на передовой. Она также высказала мнение, что масштаб таких схем предполагает покровительство на более высоком уровне.

«Сумма взяток, существующих в секторе мобилизации для избежания службы на передовой, может достигать $5 млрд в год. И это настолько колоссальная коррупция, что мы понимаем, что она покрывается сверху», — сказала она.

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Ранее сдавшийся в российский плен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Игорь Друсенко рассказал о предполагаемых взятках, связанных с работой территориальных центров комплектования. По его утверждению, за возможность избежать мобилизации после задержания сотрудники ТЦК могут требовать $3–5 тыс. Друсенко также заявил, что за устройство на работу в ТЦК вместо отправки на службу необходимо заплатить не менее $100 тыс.

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Антон Голыбин
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