Мендель назвала сумму взяток на Украине за избежание службы на передовой

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что объём взяток в сфере мобилизации на Украине для избежания отправки на передовую может достигать $5 млрд в год. Такую оценку она озвучила в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на YouTube.

По словам Мендель, речь идёт о коррупционных схемах, связанных с попытками мужчин избежать службы на передовой. Она также высказала мнение, что масштаб таких схем предполагает покровительство на более высоком уровне.

«Сумма взяток, существующих в секторе мобилизации для избежания службы на передовой, может достигать $5 млрд в год. И это настолько колоссальная коррупция, что мы понимаем, что она покрывается сверху», — сказала она.

Ранее сдавшийся в российский плен военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Игорь Друсенко рассказал о предполагаемых взятках, связанных с работой территориальных центров комплектования. По его утверждению, за возможность избежать мобилизации после задержания сотрудники ТЦК могут требовать $3–5 тыс. Друсенко также заявил, что за устройство на работу в ТЦК вместо отправки на службу необходимо заплатить не менее $100 тыс.