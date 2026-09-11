Пленный заявил, что за взятку в $100 тысяч можно работать в ТЦК вместо фронта

На Украине за возможность работать в территориальном центре комплектования (ТЦК) вместо отправки на службу якобы требуют от $100 тысяч. Об этом рассказал ТАСС сдавшийся в российский плен автоматчик Государственной пограничной службы Украины Игорь Друсенко. Независимого подтверждения его словам нет.

По утверждению Друсенко, значительно меньшую сумму сотрудники ТЦК могут потребовать за освобождение задержанного от мобилизации.

«Если тебя поймают [сотрудники] ТЦК, то надо им заплатить $3–5 тыс., чтобы отпустили. Если хочешь работать в ТЦК, а не идти служить в тылу, то надо заплатить $100 тысяч минимум, так как они берут, зарабатывают хорошо», — заявил пленный.

Друсенко также утверждает, что в Государственную пограничную службу мобилизуют людей вне зависимости от состояния здоровья. По его словам, собственную медкомиссию он прошёл за 23 минуты, несмотря на панкреатит, гипертонию и эпилепсию. Военнослужащий сдался в плен российским военным на Харьковском направлении.

Ранее Life.ru рассказывал о другом украинском пленном, который утверждал, что за уклонение от мобилизации сотрудники ТЦК требуют от $5 тысяч до $20 тысяч.