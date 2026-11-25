Православные верующие 25 ноября чтят память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, который прославился заботой о бедных и больных. На Руси этот день называли Иваном Снежным и связывали с ним множество бытовых поверий, напоминает Общественная Служба Новостей.

Святитель жил на рубеже VI–VII веков. После смерти супруги и детей он посвятил себя служению Богу и помощи нуждающимся. Согласно житию, патриарх организовал раздачу пищи и милостыни беднякам, а также посещал больных.

В народном календаре Иван Снежный знаменовал завершение осеннего свадебного сезона. К этой дате обычно устанавливалась морозная погода, а землю укрывал снег.

25 ноября на Руси старались избегать ссор, откладывали дальние путешествия и не покупали обувь, опасаясь неприятностей в личной жизни. Незамужние девушки, согласно поверью, рисковали остаться без жениха ещё на год, если проводили вечер исключительно в женской компании.

Особое внимание уделяли благотворительности, подаркам и заботе о близких. Существовало и необычное семейное поверье: считалось, что орехи помогут смягчить нрав сварливого супруга.

По погоде в этот день судили о предстоящей зиме. Дождь предвещал оттепель, утренний иней — похолодание к вечеру, а низкие облака — приближение морозов.