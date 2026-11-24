Депутат Госдумы от «Справедливой России» Марина Ким предложила предусмотреть в федеральном бюджете средства на безусловную выплату матерям в размере не менее одного МРОТ. Как она пояснила в беседе с Life.ru, государственная финансовая поддержка должна учитывать не только потребности детей, но и труд женщин, которые занимаются их воспитанием.

Бюджет недостаточно справедлив, так как в нем не полностью учтены интересы мам. Да, нам удалось добиться увеличения расходов на социальные и жилищные программы почти на 261 млрд рублей в следующем году, и мы поддержали проект с учётом этих поправок. Но этого недостаточно. Марина Ким Депутат Госдумы

Депутат также заявила о необходимости пересмотреть налоговую нагрузку на граждан с небольшими доходами и малый бизнес. Кроме того, «Справедливая Россия» предлагает распространить налог на сверхдоходы на банковский сектор. По оценке Ким, прибыль российских банков в 2026 году может превысить 4 трлн рублей.

Отдельно парламентарий выступила за изменение прогрессивной шкалы НДФЛ. Она предложила установить ставку 25% для годовых доходов от 250 млн до 500 млн рублей и 35% — для заработков свыше 500 млн рублей. Сейчас максимальная ставка составляет 22%.

Инициатива о выплатах матерям связана с двумя предложениями Ким — «Маминой зарплатой» и «Маминым ОКВЭД». Последний предполагает особые условия для женщин-предпринимателей, воспитывающих детей. Сама депутат считает, что материнский труд должен получить финансовое признание государства.

«Но главное — я убеждена, что в основе социальной политики должна быть Мама. А значит, если не в этом бюджете, то в следующих обязательно должны появиться «Мамина зарплата» и «Мамин ОКВЭД» — инициативы, которые я неоднократно предлагала. Бюджет будет на 100% справедливым, когда в нем появится «Мамина зарплата», — заключила Ким.