Государственная дума одобрила повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей в месяц с 1 января 2027 года. Соответствующая норма вошла в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, после повышения он увеличится на 1 842 рубля, или примерно на 6,8%.

На 2027–2029 годы также предлагается приостановить привязку МРОТ к медианной заработной плате. В этот период показатель будут рассчитывать с учётом прогнозируемого роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

МРОТ определяет минимальную месячную зарплату сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил свои обязанности. При этом в отдельных регионах могут действовать более высокие минимальные зарплатные планки.