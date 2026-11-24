Госдума утвердила повышение МРОТ с 2027 года
Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 28 935 рублей с 2027 года
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Государственная дума одобрила повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 28 935 рублей в месяц с 1 января 2027 года. Соответствующая норма вошла в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета.
Сейчас федеральный МРОТ составляет 27 093 рубля. Таким образом, после повышения он увеличится на 1 842 рубля, или примерно на 6,8%.
На 2027–2029 годы также предлагается приостановить привязку МРОТ к медианной заработной плате. В этот период показатель будут рассчитывать с учётом прогнозируемого роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
МРОТ определяет минимальную месячную зарплату сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени и выполнил свои обязанности. При этом в отдельных регионах могут действовать более высокие минимальные зарплатные планки.
Также Госдума 24 ноября приняла федеральный бюджет на 2027–2029 годы в третьем, окончательном чтении. Теперь документ должен пройти рассмотрение в Совете Федерации и поступить на подпись президенту. Согласно утверждённым параметрам, в 2027 году доходы бюджета запланированы на уровне 43,3 трлн рублей, расходы — 48,74 трлн рублей. Дефицит ожидается в размере 5,44 трлн рублей, или 2,2% ВВП. В 2028 году он составит 5,12 трлн рублей, в 2029-м — 5,25 трлн рублей.