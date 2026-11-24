Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Документ поддержали 396 депутатов, против не проголосовал никто, ещё 37 парламентариев воздержались.

Согласно утверждённым параметрам, в 2027 году доходы федеральной казны составят 43,3 триллиона рублей, а расходы — около 48,7 триллиона. На 2028 год запланированы поступления в размере 45,8 триллиона рублей при расходах 50,9 триллиона.

В 2029 году бюджетные доходы должны вырасти до 48,6 триллиона рублей, тогда как расходы достигнут 53,9 триллиона. Таким образом, все три года федеральный бюджет останется дефицитным. В 2027 году разрыв между доходами и расходами прогнозируется на уровне 2,2% ВВП, а в 2028-м и 2029-м — по 1,9%.

Среди главных приоритетов финансового плана — выполнение социальных обязательств государства, поддержка участников специальной военной операции и их семей, обеспечение обороны и безопасности страны. Также предусмотрены расходы на развитие инфраструктуры, экономики и достижение технологической независимости.

При подготовке документа ко второму чтению депутаты рассмотрели более 800 поправок. В результате были распределены дополнительные средства на поддержку регионов, сельского хозяйства, образования и других направлений. Общий объём перераспределённых ассигнований на трёхлетний период составил около девяти триллионов рублей.

Теперь принятый Госдумой закон должен поступить на рассмотрение Совета Федерации, после чего его направят на подпись президенту России Владимиру Путину.

Ранее Life.ru сообщал о принятии проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы во втором чтении. Тогда парламентарии уточнили распределение расходов, сохранив основные показатели доходов и дефицита. Первое чтение документ прошёл 29 октября.