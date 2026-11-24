Адаптация федерального бюджета России к экономическим потрясениям последних лет практически завершена. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев на пленарной сессии международного форума Финансового университета.

По оценке замглавы Минфина, бюджет на следующий год выглядит устойчивым. При этом Колычев подчеркнул, что предугадать новые экономические потрясения невозможно, поэтому ведомство продолжает работу над снижением зависимости государственной казны от внешних факторов.

Одним из инструментов повышения устойчивости бюджета станет снижение базовой цены на нефть в рамках бюджетного правила до 50 долларов за баррель с 2027 года.

Напомним, 19 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы. В следующем году доходы государственной казны запланированы на уровне 43,3 триллиона рублей, расходы — 48,7 триллиона. Окончательное рассмотрение документа в нижней палате парламента назначено на 24 ноября.

Между тем накануне президент России Владимир Путин отметил рост налоговых поступлений на 10–11%. Увеличение ненефтегазовых доходов позволяет компенсировать сокращение поступлений от нефтегазового сектора.