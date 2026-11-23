Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может достичь рекордных 280 миллиардов долларов. Такой прогноз озвучил вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на 12-м заседании российско-китайского Финансового диалога.

По его словам, объёмы взаимной торговли продолжают увеличиваться. За первые десять месяцев года Россия и Китай наторговали на 242,5 миллиарда долларов, уже превысив результат всего 2025 года.

«В этом году ожидаем около 280 миллиардов долларов торгового оборота», — сказал Силуанов.

Рост торговли подтверждают и данные китайской таможни. За январь — октябрь товарооборот двух стран увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт в КНР достиг 133,2 миллиарда долларов, а поставки китайской продукции в Россию — 109,3 миллиарда.

Если прогноз сбудется, Москва и Пекин установят новый исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2024 году, когда товарооборот достиг 244,8 миллиарда долларов. В 2025-м показатель снизился на 6,9%, до 228,1 миллиарда.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин также спрогнозировал рост товарооборота России и Китая до $280 млрд. На встречах в Шэньчжэне российский президент отметил развитие сотрудничества двух стран в энергетике и логистике. Москва и Пекин продолжают совместные проекты, включая расширение газовых поставок и транспортных маршрутов.