Товарооборот России и Китая по итогам 2026 года может достичь рекордных 280 миллиардов долларов. Такой прогноз президент РФ Владимир Путин озвучил журналистам после саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. По словам российского лидера, экономическое сотрудничество остаётся одним из ключевых направлений отношений двух стран.

«В прошлом году у нас был рекорд — $240 млрд торговый оборот. В этом году будет новый рекорд. Я думаю, что мы дойдем к отметке $280 млрд», — сказал глава государства.

При этом за январь — октябрь 2026 года взаимная торговля выросла на 32,1% и достигла 242,5 миллиарда долларов. Это уже больше показателя за весь 2025 год, который китайская сторона оценивала в 228,1 миллиарда. При этом исторический максимум по статистике КНР был установлен в 2024 году и составлял 244,8 миллиарда долларов.

Путин также обратил внимание на развитие совместных проектов в энергетике и логистике. Президент отметил, что Москва и Пекин не ограничиваются обычной торговлей товарами, а продолжают расширять сотрудничество в стратегически важных отраслях.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Газпром» в начале ноября трижды обновил рекорд суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Последний максимум зафиксировали 4 ноября. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного соглашения с китайской корпорацией CNPC.

Параллельно стороны рассчитывают до конца года согласовать коммерческие условия строительства газопровода «Сила Байкала», ранее известного как «Сила Сибири — 2». Как сообщал вице-премьер Александр Новак, будущая магистраль должна обеспечить транспортировку до 50 миллиардов кубометров российского газа ежегодно через Монголию. Кроме того, на нынешнем саммите АТЭС российский лидер предложил странам Азиатско-Тихоокеанского региона активнее использовать транспортные маршруты через Россию. Речь идёт о коридоре «Север — Юг», Северном морском пути, а также модернизируемых БАМе и Транссибе.