«Газпром» в третий раз за ноябрь побил рекорд поставок газа в Китай
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«Газпром» в третий раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 4 ноября, всего через день после предыдущего достижения. Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.
Серия рекордов началась 1 ноября, когда компания зафиксировала максимальный суточный объём экспорта по магистрали. Уже 3 ноября показатель вновь вырос, а на следующий день был превышен ещё раз.
В компании напомнили, что российский газ поступает в КНР в рамках долгосрочного договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. При этом точные объёмы прокачки за рекордные сутки «Газпром» не раскрыл.
Ранее Life.ru рассказывал о намерении Азербайджана возобновить закупки российского газа у «Газпрома». Вице-президент государственной нефтяной компании SOCAR Эльшад Насиров на Российской энергетической неделе — 2026 сообщил о заинтересованности Баку в возвращении к импорту российского топлива. Он напомнил, что за годы сотрудничества две компании неоднократно менялись ролями покупателя и поставщика. При этом конкретные объёмы будущих закупок и сроки заключения соглашения пока не раскрываются.