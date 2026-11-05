«Газпром» в третий раз с начала ноября обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Новый рекорд установлен 4 ноября, всего через день после предыдущего достижения. Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

Серия рекордов началась 1 ноября, когда компания зафиксировала максимальный суточный объём экспорта по магистрали. Уже 3 ноября показатель вновь вырос, а на следующий день был превышен ещё раз.

В компании напомнили, что российский газ поступает в КНР в рамках долгосрочного договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. При этом точные объёмы прокачки за рекордные сутки «Газпром» не раскрыл.