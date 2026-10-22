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Регион
Опубликовано 22 октября, 14:50

«Газпром» готов возобновить поставки газа при заинтересованности Европы

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

Обложка © РИА Новости / Александр Гальперин

«Газпром» готов возобновить поставки газа на европейские рынки, если европейская сторона проявит заинтересованность. Об этом глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога рассказал журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«Да, если будет с той стороны такое желание, мы готовы», — сказал он. Помимо «Турецкого потока», Хандога упомянул газопровод «Ямал — Европа».

Эта магистраль проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Её проектная мощность составляет 32,9 млрд кубометров газа в год, следует из данных «Газпрома».

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Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе Кирилла Дмитриева о возобновлении работы «Северных потоков». Глава РФПИ считает, что подорожание энергии заставит европейские страны пересмотреть отношение к закупкам российского топлива.

Больше новостей о поставках газа, энергетических рынках и международной торговле — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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