«Газпром» готов возобновить поставки газа при заинтересованности Европы

«Газпром» готов возобновить поставки газа на европейские рынки, если европейская сторона проявит заинтересованность. Об этом глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога рассказал журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«Да, если будет с той стороны такое желание, мы готовы», — сказал он. Помимо «Турецкого потока», Хандога упомянул газопровод «Ямал — Европа».

Эта магистраль проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Её проектная мощность составляет 32,9 млрд кубометров газа в год, следует из данных «Газпрома».

Ранее Life.ru рассказывал о прогнозе Кирилла Дмитриева о возобновлении работы «Северных потоков». Глава РФПИ считает, что подорожание энергии заставит европейские страны пересмотреть отношение к закупкам российского топлива.