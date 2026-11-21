Лидеры России, Китая и США, Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп, обозначили в Шэньчжэне принципы, на которых три мировые державы готовы договариваться. Однако рассчитывать, что одна встреча положит конец боевым действиям на Украине, не стоит, уверен депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

По его мнению, конфликт завершится только после полной победы России. В свою очередь, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв обратил внимание, что одной из тем встречи стало ядерное разоружение.

Трамп предложил обсудить сокращение арсеналов, а Си Цзиньпин призвал полностью запретить и уничтожить ядерное оружие. По мнению собеседника «Царьграда», первым шагом на этом путимог бы стать договор о том, сколько боезарядов может иметь каждая ядерная держава.