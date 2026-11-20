«Это задаёт тон всему»: Рубио объяснил, почему отношения Путина, Трампа и Си важны для мира
Рубио назвал бесценными личные контакты лидеров России, США и Китая
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Личные контакты Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина имеют бесценное значение для дипломатии. Такую оценку дал госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.
«Это зада\т тон всему остальному. Чем лучше ладят между собой эти три лидера, тем проще будет впоследствии достичь конкретных договоренностей и тем благоприятнее будет для этого обстановка, будь то в отношениях с Россией, с Китаем или между всеми тремя странами», — сказал он.
По мнению главы американского Госдепа, от взаимопонимания на высшем уровне зависит и работа государственных аппаратов, которым предстоит готовить конкретные соглашения. Причём это касается как отдельных контактов Вашингтона с Москвой и Пекином, так и совместного взаимодействия всех трёх стран.
Ранее Дональд Трамп выразил надежду, что его многолетние отношения с Владимиром Путиным помогут добиться значимых результатов. Перед отдельными переговорами с председателем КНР американский лидер также назвал Си Цзиньпина своим другом и поблагодарил за тёплый приём. При этом беседа затронула и практические вопросы: глава Белого дома попросил Пекин увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США.