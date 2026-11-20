Личные контакты Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина имеют бесценное значение для дипломатии. Такую оценку дал госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме.

«Это зада\т тон всему остальному. Чем лучше ладят между собой эти три лидера, тем проще будет впоследствии достичь конкретных договоренностей и тем благоприятнее будет для этого обстановка, будь то в отношениях с Россией, с Китаем или между всеми тремя странами», — сказал он.

По мнению главы американского Госдепа, от взаимопонимания на высшем уровне зависит и работа государственных аппаратов, которым предстоит готовить конкретные соглашения. Причём это касается как отдельных контактов Вашингтона с Москвой и Пекином, так и совместного взаимодействия всех трёх стран.