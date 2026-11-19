Трамп назвал Си Цзиньпина другом и попросил помочь американским фермерам
Трамп назвал Си Цзиньпина другом и счёл отношения США и КНР особыми
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Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил об особом характере отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом американский лидер сказал во время двусторонних переговоров в китайском Шэньчжэне, передаёт Reuters со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
Трамп поблагодарил китайского коллегу за «невероятно тёплый приём» и поздравил с проведением саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он также высоко оценил личные отношения с Си Цзиньпином, назвав их отличными.
При этом глава Белого дома затронул и торговые вопросы. В частности, он попросил председателя КНР увеличить поддержку американских фермеров за счёт расширения закупок сельскохозяйственной продукции из США.
Накануне Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолёта в Шэньчжэне. Лидеры обменялись рукопожатием и обнялись. Для китайского председателя подобная встреча зарубежного гостя в аэропорту стала необычным дипломатическим жестом.
Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Трамп лично приветствовал Си Цзиньпина на американской авиабазе Эндрюс. Тогда для китайского лидера организовали торжественную церемонию с почётным караулом. Однако, несмотря на демонстрацию дружеских отношений, между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия. В частности, США и Китай не смогли согласовать подходы к предстоящим трёхсторонним переговорам с участием Владимира Путина. По данным The Wall Street Journal, китайская сторона выступала за строго утверждённую повестку, тогда как американская настаивала на свободной дискуссии. Отдельным предметом спора стал вопрос ядерного разоружения.
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