Президент США Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом и заявил об особом характере отношений между Вашингтоном и Пекином. Об этом американский лидер сказал во время двусторонних переговоров в китайском Шэньчжэне, передаёт Reuters со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп поблагодарил китайского коллегу за «невероятно тёплый приём» и поздравил с проведением саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Он также высоко оценил личные отношения с Си Цзиньпином, назвав их отличными.

При этом глава Белого дома затронул и торговые вопросы. В частности, он попросил председателя КНР увеличить поддержку американских фермеров за счёт расширения закупок сельскохозяйственной продукции из США.

Накануне Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолёта в Шэньчжэне. Лидеры обменялись рукопожатием и обнялись. Для китайского председателя подобная встреча зарубежного гостя в аэропорту стала необычным дипломатическим жестом.

Ранее Life.ru рассказывал, что в сентябре Трамп лично приветствовал Си Цзиньпина на американской авиабазе Эндрюс. Тогда для китайского лидера организовали торжественную церемонию с почётным караулом. Однако, несмотря на демонстрацию дружеских отношений, между Вашингтоном и Пекином сохраняются разногласия. В частности, США и Китай не смогли согласовать подходы к предстоящим трёхсторонним переговорам с участием Владимира Путина. По данным The Wall Street Journal, китайская сторона выступала за строго утверждённую повестку, тогда как американская настаивала на свободной дискуссии. Отдельным предметом спора стал вопрос ядерного разоружения.