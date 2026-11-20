Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине идут успешно и у сторон есть реальные шансы добиться мира. Так американский лидер оценил результаты встречи с президентом России Владимиром Путиным в Китае, выступая на пресс-конференции в Белом доме 20 ноября.

«У нас идут очень хорошие переговоры. Думаю, у нас есть реальные шансы добиться успеха», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах мирного урегулирования.

Напомним, 19 ноября Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры в китайском Шэньчжэне. Беседа продолжалась около 35–40 минут. Главными темами стали урегулирование украинского конфликта и двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Американский лидер назвал этот разговор подготовкой к последующей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее руководители трёх держав впервые собрались за одним столом. Путин подчеркнул заинтересованность сторон в урегулировании региональных конфликтов, включая украинский, а Трамп заявил, что переговоры открывают возможности для решения важных международных вопросов.