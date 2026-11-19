Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне продолжались около 35–40 минут. Продолжительность беседы раскрыл помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Не очень долго. Минут 35–40», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о времени, которое лидеры провели за переговорами.

Встреча состоялась 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Она началась примерно в 12:15 по местному времени (07:15 мск). Около 08:00 мск пресс-пул Белого дома сообщил, что Трамп покинул помещение, где проходил разговор.

После завершения беседы президенты не стали выступать с совместными заявлениями для СМИ. Подробности обсуждения и возможные результаты переговоров сразу после встречи не раскрывались.

Это первая полноценная двусторонняя встреча Путина и Трампа с августа 2025 года, когда они провели переговоры в Анкоридже на Аляске. Тогда разговор продолжался около двух часов 45 минут. Основное внимание стороны уделили урегулированию украинского конфликта и вопросам российско-американских отношений. По итогам встречи лидеры выступили перед прессой, но не стали отвечать на вопросы журналистов.

Подготовка нынешнего контакта сопровождалась обсуждением его формата. Первоначально в Кремле отмечали, что плотный график саммита не позволяет организовать продолжительные переговоры. При этом Ушаков подчёркивал, что президенты смогут содержательно поговорить даже в ограниченном составе.

Накануне, 18 ноября, Путин и Трамп уже встретились на торжественном приёме в Шэньчжэне, где обменялись рукопожатиями и несколькими репликами. Утром 19 ноября они вновь поприветствовали друг друга перед совместным фотографированием участников форума.